Haber: Mert Osman Erman

1953'ten beri bir parçası olduğu fotoğrafçı kolektifi Magnum, Erwitt'in "ailesi tarafından evinde huzurlu bir şekilde" öldüğünü açıkladı.

Rus kökenli bir ailenin çocuğu olarak Paris'te doğan Erwitt, çocukken ABD'ye taşındı.

O, 1959'da o dönemin ABD Başkan Yardımcısı Richard Nixon ile Sovyet Başbakanı Nikita Kruşçev arasındaki ünlü bir tartışmayı da içeren önemli anları yakaladı. 2017'de, Rusya'nın Ekim Devrimi'nin yüzüncü yılında, Soğuk Savaş sırasında iki dünya liderinin tartışmasını tanıklık etmenin nasıl bir şey olduğunu BBC'ye anlattı.

"Grandstanding yapıyorlardı - kendi izleyicileri için oynuyorlardı," dedi o an için.

Politik çatışmaların yanı sıra Erwitt, üzüntüyü (Jacqueline Kennedy'nin kocasının cenazesinde), hayvanları (özellikle köpekleri) ve önemli kültürel anları yakalamasıyla da tanınıyordu. 1960'ta, 32 yaşındayken, Western klasiği The Misfits için tanıtım fotoğraflarını çekti - Marilyn Monroe, Montgomery Clift ve Clark Gable'ın oynadığı bir film.

Nevada çölünde çekilen görüntüler, Monroe, Clift ve Gable'ın birbirleriyle güldüğü ve etkileşimde bulunduğu anları gösteriyor. Magnum, Erwitt'in yaşamına dair uzun bir anı yazısında, onun "hayatın en absürd ve büyüleyici anlarını arama" çabasını hatırlayacağını söyledi.

"Akıl yerine fotoğrafın duyulara ve duygulara hitap etmesi gerektiğine sıkıca inanıyordu," ifadesi şöyle devam etti.

Magnum, Erwitt'in görsel sanat ve fotoğraf tarihinde oynayacak olan görüntüleme mirasını "gururla koruyacağını" ekledi. Erwitt'in çalışmalarının bir koleksiyonu, 2024 Mart ayına kadar Lyon, Fransa'daki La Sucrière'de sergileniyor.

Erwitt, dört kez evlenip boşandı ve altı çocuğu, on torunu ve üç büyük torunu tarafından hayatta bırakıldı.