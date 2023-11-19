Haber: Damla Oya Erman

Bu tür açık bir antisemit paylaşım, Musk'ın eleştirmenlerini bile şaşırttı ve onu ırkçı veya ayrımcı kelimeleri Twitter'da kullanmakla uzun süredir eleştirenler için en açık beyanı oldu. Bu, Musk'ın anti-Yahudi görüşleri konusundaki en açık ifadesi oldu.

Musk, Çarşamba günü bir posta yanıt olarak Yahudi topluluklarının "kendi karşıtlarına karşı kullanılmasını istemedikleri tam da türden diyalektik nefreti körüklüyor" sözünü içeren bir paylaşımı yanıtladı. Posta aynı zamanda "batı ülkelerine sürü halinde giren azınlıklar"dan bahsediyordu, bu popüler bir antisemit komplo teorisidir.

Bu, günümüzde Twitter'da kolayca bulabileceğiniz türden bir paylaşım ve Musk, 160 milyondan fazla takipçisiyle, paylaşımı "Gerçekten doğruyu söyledin" yorumuyla tekrar paylaşmasaydı muhtemelen fark edilmeyecekti.

Neden önemli

Antisemit komplo teorisi, Yahudilerin belgelenmemiş azınlık nüfuslarını batı ülkelerine getirerek bu ülkelerdeki Beyaz çoğunlukları azaltmak istediğini öne sürer. Bu teori genellikle nefret grupları tarafından savunulur.

Bu, 2018'de Pittsburgh'daki Tree of Life sinagogundaki 11 kişinin katilinin son yazılı sözlerinde yankı bulan aynı komploydu. Onun son sosyal medya gönderisi, Yahudi olmayanlara yardım etmeye adanmış bir Yahudi olmayan kurumun "halkımızı öldüren saldırganları getirmeyi sevdiğini" söylüyordu. Bu kitlesel saldırı, Amerikan tarihindeki Yahudilere karşı düzenlenen en ölümcül saldırıydı.

Musk, sonraki paylaşımlarında görüşlerini açıkladı. Beyaz insanlara yönelik nefretin "tüm Yahudi topluluklarına" yayılmadığını belirtti, ancak ardından Anti-Defamation League'yi (ADL) eleştirerek, kurumun Beyaz insanlara karşı ırkçılığı teşvik ettiğini iddia etti.

ADL CEO'su Jonathan Greenblatt, "etkinliğini kullanarak antisemit teorileri onaylamak ve teşvik etmek kesinlikle tehlikeli" dedi.

Beyaz Saray bile tweet hakkında yorum yaptı.

Beyaz Saray sözcüsü Andrew Bates, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Amerikan tarihindeki en ölümcül Antisemitizm eyleminin ardından bir ay içinde, bu iğrenç Antisemit ve ırkçı nefretin tanıtılmasını herhangi bir zamanda tekrarlamak kabul edilemez" dedi. "Bu iğrenç Antisemit ve ırkçı nefretin en güçlü terimlerle kınanmasını sağlıyoruz."

Musk genellikle bu kadar açık değildi. Ancak X'in sahibi olarak, Twitter üzerindeki hedeflerin taciz edilmeme hakkını savunmak yerine, ırkçıların ifade özgürlüğünü savunmayı seçti, hatta bir yıl önce platformu devraldıktan sonra X üzerinde antisemitizmin arttığını söyleyen ADL'yi iftira davası açmakla tehdit etti.

Musk'ın kalbinde neler olduğunu bilmemiz mümkün değil. Tek güvendiğimiz şey, çok geniş kapsamlı, güçlü platformunda ne söylediği ve yaptığıdır. Musk tarafından söylenen veya yalnızca onaylanan nefret söylemi, dünyanın en zengin kişisi tarafından paylaşıldığında veya yorumlandığında güçlenir.

"Bana göre Musk'ın kişisel olarak Yahudi insanlara karşı düşmanlık beslediğini düşünmek şüphelidir," dedi Atlantic yazarı Yair Rosenberg, Musk'ın başka bir antisemit beyanını öne çıkaran bir olayla ilgili olarak. "Ancak o bir komplo teorisyeni ve komplonun yayılımı kısadır ve Yahudalara doğru eğilir."

Musk hakkında şu anda iki popüler kitap var, biri Walter Isaacson tarafından yazılan bir yetkili biyografi, diğeri Ben Mezrich tarafından yazılan yetkisiz bir hikaye.

Mezrich, son haftalarda birkaç röportajcıya "Elon Musk'ın Twitter'ı nasıl bozduğunu ve Twitter'ın Elon Musk'ı nasıl bozduğunu" anlattı.

Bu güçlü bir söz, ve bazı yönleriyle kesin doğru olduğuna eminim. Mezrich, kaotik Twitter'ın modern bir Thomas Edison olarak Musk'ın itibarını kalıcı olarak lekelediğini, Amerikalıların şimdi onun bir deha mı yoksa bir sahtekar mı olduğu konusunda derin bir şekilde bölündüğünü açıklıyor. Mezrich, Musk'ın geri dönüşümlü olduğunu, komedi şovunda sahnede ıslıklanmanın yanı sıra, bir noktada X çalışanlarının onun üzerine bir sağlık kontrolü yapmak için polisi aramayı düşündüğünü söylüyor.

Açıklama sadece yarı doğru olabilir. Musk'ın Twitter'ı nasıl bozduğuna dair birçok kanıt var - onu soymak, yeniden markalamak, gelirini düşürmek ve en aktif kullanıcıları için tanınmaz hale getirmek. Ancak Musk, çılgınca sayısız komplo teorisini, özellikle Covid pandemisi etrafında yayılmış olanları, yaymak için uzun süre önce Twitter'ı satın aldı.

Twitter'ı, sadece kendisi ve hayranları için güvenli bir alan oluşturabilmek için satın aldı.