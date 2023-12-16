Haber: Damla Oya Erman

Vergi belgelerine göre, bu eğitim girişimi yaklaşık 100 milyon dolarlık bir bağışla destekleniyor ve Musk'ın yakın çevresinden liderler tarafından yönetiliyor. Planlar, öğrencilere STEM konuları ve diğer konuları öğretmeyi amaçlayan bir müfredat sunmayı içeriyor.

Başvuruya göre, The Foundation adlı bu yeni okul, akademik ve bilimsel potansiyele sahip öğrencilerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. Okulun başlangıçta 50 öğrenci kabul etmesi ve zaman içinde büyümesi bekleniyor. Finansman, bağışlar ve öğrenim ücretleri aracılığıyla sağlanacak ve burslar, maddi durumu uygun olmayan öğrencilere destek olacak.

Elon Musk'ın şirketi SpaceX ve Tesla'nın CEO'su olan Musk, bu eğitim girişimiyle birlikte etki alanını genişletmeyi hedefliyor gibi görünüyor. Ancak, Musk'ın son zamanlarda komplo teorilerini ve marjinal figürleri desteklemesi ve Teksas'ın Austin şehrinin alternatif bir eğitim merkezi haline gelmesi gibi bazı çevresel faktörler, bu girişimi daha fazla dikkat çekici hale getiriyor.

Bu eğitim girişimi, Elon Musk'ın daha önce Ad Astra adlı okulu başlatarak çocuklarını ve SpaceX çalışanlarının çocuklarını eğitme deneyimine dayanıyor. The Foundation'ın başvurusuna göre, okulun amacı ilerleyen dönemlerde eğitimi daha üst düzeyde bir üniversite seviyesine taşımak.

Elon Musk'ın sözcüsü, bu yeni projeye dair bir yorumda bulunmak için şu ana kadar yanıt vermedi. Ancak, Musk'ın eğitim alanındaki bu yeni hamlesi, onun teknoloji, uzay ve otomotiv endüstrilerindeki etkisini genişletme stratejisinin bir parçası olarak görünüyor.