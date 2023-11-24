Haber: Damla Oya Erman

İki ay önce Musk, platform üzerinde paylaşılan haber makale linklerinden başlıkları ve metinleri kaldırmıştı.

Elon Musk, platformdaki kullanıcıları daha uzun süre sitede tutma amacıyla Eylül ayında başlattığı politikayı tersine çevirme kararı aldı. Bu hareket, haber bağlantılarını yalnızca bir makalenin başlık görüntüsünü göstererek bıraktı ve her kullanıcının zaman çizelgesinde daha fazla gönderinin görünmesine izin vermek ve daha fazla kullanıcının abone olmasını teşvik etmek amaçlanmıştı.

Ancak bu karar, özellikle haber odalarının güçlü başlıklara güvenerek okuyucuların dikkatini çekmesini ve web sitelerine trafik yönlendirmesini bilen gazetecilerden geniş çapta eleştiri aldı.

Musk, Çarşamba günü yaptığı açıklamada bu politikayı değiştirdiğini duyurdu. "Yaklaşan bir sürümde, 𝕏, URL kartının üst [kısmına] başlığı yerleştirecek," ifadelerini kullandı.

Neden böyle bir karar aldığına veya bu değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceğine dair herhangi bir ayrıntıya yer vermedi.

X kullanıcıları, Musk'ın bu değişikliğe olumlu yanıt verdiği görülmekte. "Lütfen bozuk olmayan şeyleri tamir etmeyi bırakın, böylece daha sonra kırıldığında tamir edilmeleri gerekmez," diyen bir kullanıcı, ancak herkesin etkilenmediğini söyleyen başka bir kullanıcı da bulunmakta. "Aslında mevcut durumu seviyorum, saçma başlıkları okumak zorunda kalmamak güzel, post yazarını makaleyi daha iyi açıklamaya zorluyor," şeklinde yorum yaptı.

Başlıkların kaldırılması, Musk'ın geçen yıl sahiplendiği platformda yaptığı bir dizi köklü değişiklikten sadece bir tanesi. Örneğin, premium aboneler artık daha uzun videolar gönderebilir, gönderileri daha üst sıralarda gösterilir ve ayrıca reklam satışlarından bir pay alırlar.

X'in CEO'su, Twitter Inc.'in adını bu yılın başlarında X Corp. olarak değiştirdi ve ikonik kuş logosunu bir "X" logosuyla değiştirdi. Musk, uygulamayı bir "her şey uygulaması" haline getirmek istediğini söyledi ve platforma bankacılık ve para transferi hizmetleri ile bir flört sitesi eklemeyi düşünüyor.

Musk'ın yatırımcı grubunun platformu 44 milyar dolara satın alması ve şirketi özel bir şirket yapmasının ardından sosyal medya platformunun değeri geçen yıl boyunca düştü.

X çalışanlarına Fortune tarafından değerlendirilen yeni hisse opsiyonları sunuldu ve şirketin değeri 19 milyar dolar olarak değerlendirildi. Bu, Mart ayında Wall Street Journal tarafından bildirilen yaklaşık 20 milyar dolarlık değerden biraz düşük bir değerdir.