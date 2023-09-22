Haber: Damla Oya Erman

Base'in paylaştığı bir gönderiye yanıt veriyordu ve bu gönderide çocuklarını "X Æ A-Xii, Exa Dark Sideræl Musk, Techno Mechanicus" olarak adlandırdı.

Çocuğun varlığı son zamanlara kadar gizli tutulmuştu.

Musk ve Grimes, Eylül 2021'de ayrıldılar, ancak Kanadalı şarkıcı - doğum adıyla Claire Boucher - ilişki durumlarını "çok esnek" olarak tanımladı.

Grimes, Aralık 2021'de Exa Dark Sideræl Musk'un taşıyıcı anne aracılığıyla doğduğunu Mart 2022'de Vanity Fair röportajında açıkladı.

Çift, ikinci çocuklarının doğumunu duyurmak gibi bir niyetleri olmadığı görünüyordu, ancak Vanity Fair gazetecisi Devin Gordon'un bir bebek ağladığını duyduktan sonra Grimes haber paylaştı.

Grimes ve Musk daha önce 2020 Mayıs'ında X Æ A-Xii adında bir oğulları dünyaya getirdiler.

48 yaşındaki Musk, önceki bir evliliğinden çocukları olan ikiz Griffin ve Vivian ile üçüz Damian, Saxon ve Kai'ye sahiptir.

Ayrıca, 6 Eylül'de Musk'ın Neuralink adlı şirketiyle insan beyni için implant edilebilir bir bilgisayar çipi geliştirmeyi uman şirketin yöneticilerinden Shivon Zilis ile 16 aylık ikizlere sahip olduğu açıklandı.

Musk daha önce doğum oranlarının düşmesi konusundaki endişelerini dile getirmişti.

"ABD doğum oranı ~50 yıldır minimum sürdürülebilir seviyelerin altında," Musk, Mayıs 2022'de Twitter'da yazdı.

Ve aynı yılın Temmuz ayında görüşünü tekrarladı.

"Nüfus azalma krizine yardım etmeye çalışıyorum," yazdı. "Çöken doğum oranı uygarlığın açık ara karşı karşıya olduğu en büyük tehlikedir."