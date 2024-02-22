Haber: Damla Oya Erman

Uzmanlara göre, bulunan parçalar, mühür yazısı ve resmi yazı kullanılarak mürekkeple işaretlenmiştir. Mühür yazısı, Han Hanedanlığı döneminde dekoratif kazıma ve resmi mühürler için yaygın olarak kullanılmıştır. Resmi yazı ise Han Hanedanlığı döneminde baskın bir yazı stili olmuştur.

Bu arşiv niteliğindeki bambu parçaları, tarihleri ve resmi pozisyonları kaydeden belgeler içermektedir. Bu keşif, Han Hanedanlığı'na ait parçaları içeren ikinci gizli kütüphane örneğidir.

Ayrıca, Changsha'daki Huayuan arkeolojik alanında 2015 yılında bulunan örnekten sonra bu tür bir keşif yapılmıştır. Kazılar sırasında, Batı Han Hanedanlığı'na ait bir binanın kalıntıları ve Song ve Yuan Hanedanlıkları'na ait bir kuyu da bulunmuştur.

Batı Han Hanedanlığı'na ait olan sıkıştırılmış toprak binanın kalıntıları, yüksek statüdeki bir bireye ait olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, arkeologlar tarafından yapılan diğer önemli keşifler arasında, Yuan ordusu tarafından fırlatılan taş projektilerin kalıntıları ve ahşap hendekler bulunmaktadır.

Bu keşifler, bölgenin tarihine ve kültürel mirasına dair yeni ışıklar sağlamaktadır.