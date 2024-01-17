Haber: Damla Oya Erman

Pazartesi gecesi yaptığı X platformundaki bir dizi açıklamada Musk, Tesla'nın yapay zeka ve robotikte öncü bir rol üstlenmesi durumunda kendisine şirketin hisselerinin yaklaşık %25'ini veren bir tazminat planını istediğini belirtti. Bu, Musk'ın şu anda sahip olduğu yaklaşık %13'lük hissesinin neredeyse iki katına denk gelmektedir.

Musk, X platformundaki bir gönderisinde, "Tesla'yı yapay zeka ve robotikte lider yapmak istemem durumunda, ~25% oy kontrolüne sahip olmadan rahatsız hissediyorum. Etkili olacak kadar, ancak devrilemeyecek kadar çok değil," dedi. "Eğer durum böyle değilse, Tesla dışında ürünler geliştirmeyi tercih ederim."

Özellikle, Musk, sosyal medya şirketi X'i satın almadan önce Tesla'da %20'nin üzerinde bir hisseye sahipti.

Tesla halen elektrikli araçların öncüsü olsa da, rekabet güçleniyor. Musk, şirketin geleceğinin yapay zeka ve robotikte olduğunu belirtti. Geçen yıl Ocak ayında Wall Street analistleriyle yaptığı bir görüşmede, şirketin humanoid robot inşa etme hedefinin, geliştirilen en önemli teknoloji olduğuna inandığını söyledi. Musk, planlanan robot için, "Bence bu, zaman içinde araç işinden daha etkili olma potansiyeline sahip," ifadesini kullandı.

Ancak robot henüz tam anlamıyla hazır değil: Eylül ayında düzenlenen AI Day etkinliğinde tanıtılan robot, Tesla tarafından Optimus olarak adlandırıldı ve sahnede sert bir şekilde yürüyerek, kalabalığa yavaşça el sallayarak ve elleriyle jest yaparak yaklaşık bir dakika boyunca sahneyi paylaştı. Bununla birlikte, Tesla, robot destekli bir geleceğe inanıyor ve yatırımcılar, Musk ve ekibinin şirketi yeni zirvelere taşıyacak yenilikleri sunabileceği umuduyla geçen yıl hisse senedini yükselttiler.

Devasa tazminat paketi

Musk, birkaç yıldır yeni bir tazminat planı olmadan geçirdi. 2018'de açıklandığında 56 milyar dolar değerindeki önceki planı, tarihteki en büyük CEO tazminat paketiydi. Anlaşma o kadar büyüktü ki, Musk ve Tesla geçen yıl paketin aşırı olduğuna dair bir hissedar dava ile karşı karşıya kaldı ve hala Delaware Chancery Mahkemesi'nin ödemenin aşırı olup olmadığına dair bir kararı bekliyor.

Pazartesi günü Musk, kendisi ve Tesla'nın dava sonucunu beklediklerini ve ardından yeni bir tazminat paketine onay vereceklerini söyledi.

Musk, bir X gönderisinde "Tesla yönetim kurulu harika" dedi. "Yeni 'tazminat planı' olmamasının sebebi, hala Delaware tazminat davamın bir kararını bekliyoruz."

Musk daha sonra "tazminat planı" ifadesini tırnak içine aldığını çünkü asıl endişesinin sahip olduğu miktardan kaynaklandığını belirtti. Tesla CEO'su, kendisinin şirkette çok az etki sahibi olduğunu ve Fidelity ve BlackRock gibi büyük paylara sahip varlık yöneticilerinin, şirketi yeni bir yöne taşıma çabalarını zayıflatabileceğinden korktuğunu savundu.

Musk, "%25'im varsa, etkili olmam demektir, ancak bana karşı oy kullanacak kadar çok hissedar varsa devrilmem kolaylaşır," ifadelerini kullandı. "%15 veya daha az ise, beni devredebilmek için for/against oranı, şüpheli çıkarlar tarafından kolayca ele geçirilebilir hale getirir."

Birçok teknoloji şirketi, Musk gibi kurucunun veya erken liderin şirket üzerindeki büyük etkisini korumak için her hisse için birden fazla oy hakkına sahip olduğu çift sınıf oy sistemi kullanır. Örneğin Mark Zuckerberg, Vanguard, BlackRock ve Fidelity'nin Meta hisselerinden daha fazla hissesine sahip olmalarına rağmen, Meta'daki oy gücünün %61'ini elinde tutuyor.

Ancak Musk, Tesla'da çift sınıf bir sistem olamayacağını belirtti ve bunu "bir IPO sonrası Delaware"ye bağladı. Musk'ın bu ifadesinin tam olarak ne anlama geldiği belirsizdir. Düzenleyiciler, bu tür mülkiyet yapılarına karşı çıkıyor olsa da, hala izin veriliyorlar.