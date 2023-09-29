Haber: Damla Oya Erman

Perşembe günü, cowboy şapkası takarak Texas'ın Eagle Pass şehrine giden Musk, Güney sınırındaki göç konusunda bir canlı yayın yapmayı tercih etti.

Musk, Twitter'da daha önceki adıyla bilinen X üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında şunları söyledi: "Elon buradayım. Eagle Pass'tayım. Yeni geldik ve burada bulunan önemli yetkililer ve polislerle falan konuşacağız."

Canlı yayın sırasında Musk, Texan şehrinde neler olup bittiğini gözlemlemek ve durumu anlamak için orada olduğunu açıkladı. Bu canlı yayın, basın saatine kadar 8.1 milyondan fazla kez izlendi.

Musk, "Bu gerçek zamanlı, süzülmemiş. Önceden koşul yok, hiçbir şey yok. Gördüğünüz şey benim gördüğüm şeydir," dedi.

Özgeçmişine bakıldığında, Musk'ın kendisi de bir göçmendir; Tesla CEO'su Güney Afrika doğumlu olup üniversite eğitimi için ABD'ye taşınmıştır.

Musk, canlı yayında "ABD sınırının güvence altına alınması gerektiğini" ve bunun "parti çizgisel bir mesele olmadığını" söyledi. Ayrıca, ABD'nin göçmenlere yönelik politikalarını değerlendirdi ve göçün kontrolsüz bir şekilde devam etmesi durumunda "sosyal hizmetlerin çöküşü" olabileceğini iddia etti.

Musk'ın canlı yayını, Cumhuriyetçi Temsilci Tony Gonzales'ı içeriyordu ve Gonzales, Musk'ın sınır şehrine gelmesini takdir ettiğini belirtti. Gonzales, sınır bölgelerinde yaşanan sorunları daha fazla kişiye aktarabilme fırsatının önemine dikkat çekti.

Musk, daha önceki yıllarda göç konusundaki açıklamaları ile bu haftaki duruşu arasındaki fark dikkat çekiyor. Ancak Musk'ın ABD-Meksika sınırına duvar inşa edilmesi gerektiğini savunması, önceki açıklamalarına karşı bir değişiklik olarak görülüyor.

Göç, farklı yönetimler için uzun süredir tartışmalı bir konu olmuş ve COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de sınırlardan gelen göçmenlerde artış yaşanmıştır.

Musk'ın temsilcileri, Insider'ın normal iş saatleri dışında gönderilen bir isteğine henüz yanıt vermedi.