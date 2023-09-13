Geçtiğimiz Ekim ayında Elon Musk, Ukrayna'daki savaşa ilişkin kişisel bir "barış planı" yayınladığında, Ukrayna diplomatlarından gelen yanıt oldukça netti: "Uzaklaş." Bu hafta ortaya atılan iddialar ise Musk'ın Starlink sistemini (iletişim eksikliği nedeniyle savunma yapmak zorunda kalan Ukrayna için hayati bir öneme sahip) geçen yıl bir karşı saldırının tam ortasında kapatmış olabileceğini iddia ediyor - ve bunu kasıtlı olarak yapmış olabilir. Bu durum, Elon Musk'ın büyük uzay roketiyle nihayet Mars'a gitmesi gerektiğinde bile, Mars'ın bile onun için yeterince uzak olup olmayacağı sorusunu akıllara getiriyor.

Ancak şu an için, Musk'ın daha eleştirel bir bakış açısıyla ele alınması gereken bir zaman gibi görünüyor. Musk'ın biyografi yazarı Walter Isaacson'a göre, Musk, geçen yıl Kırım'daki Rus filosuna yapılan bir sürpriz saldırı sırasında Starlink uydu iletişim ağını kapatma emri vermiş. Ya da CNN'ın dediği gibi, saldırıyı "bozmaya" çalışmış. Bu durum, teknoloji devlerinin daha fazla güç kazandığı dönemlerde belki de terk edilmesi gereken Silikon Vadisi jargonunun hala kullanıldığını gösteriyor. Ancak son zamanlara kadar Musk, elektrikli araçları, hiperloop'ları ve bir podcast'te bir joint içmesi gibi şeylerle insanlığa katkı sağladığı şeklinde büyük bir ilgi gördü. Bu nedenle, medya tarafından ilginç ve tuhaf bir mucit olarak sürekli olarak ele alındı - gerçekten de sahip olduğu muazzam güce göre hesaplanması gereken bir kişi olarak değil. Ancak tıpkı önceki Mark Zuckerberg gibi, insanlar neler olduğunu anladıklarında, işlerin birçok açıdan artık çok geç olduğu zamanlardı.

Neyse, stratejik Starlink kapatmasına geri dönersek, Musk'ın kendi eylemlerinin karmaşıklığını kabul etmek yerine, dünyanın neden kötü şeylere izin verdiğini açıklamak için sadece eski bir teknoloji tanrısının nasıl olduğuna dair cevap aradığını görüyoruz. Ukrayna'nın insansız hava araçları durduruldu, Rus filosu ise zarar görmeden ve gelecekteki saldırıları başlatma yeteneğiyle kaldı. Musk, Moskova'nın propagandasının yayılmasına yardımcı olma ve Ukrayna'ya ne olması gerektiği konusunda Twitter'da anket yapma gibi diğer ilgi çekici faaliyetlere geri döndü. Bu, sonuçta Versay Antlaşması geleneğine uyar, Müttefik kullanıcılarına Almanya'nın ekstra sert cezalandırılıp cezalandırılmamasını sordu ve üç seçenek sundu: "Tabii ki", "Hayır" ve "Umrumda değil - sadece bana sayıları göster".

Musk'ın tutarlı bir dünya görüşü olmadığı kadar, hatta tutarlılığı olmadığı söylenebilir. Musk, tehditlerde bulunup bunları gerçekleştirmemekten hoşlandığını göstermiştir. Şimdiye kadar Musk'ın Zuckerberg ile dövüşeceği veya ADL'yi dava edeceği anlaşılmış değil. Muhtemelen X (eski adıyla Twitter) satın almayı bile gerçekten yapmayacaktı, ancak mahkemeler onu buna zorladı. Sadece dikkat çekmek veya gülmek veya sadece yapabildiği için her türlü şeyi söyler. Asıl soru şu ki, sadece dikkat çekmek veya gülmek veya sadece yapabildiği için her türlü şeyi söyleyen birinin bu kadar fazla güce sahip olup olmaması gerektiğidir.

Ne yazık ki, Elon'un fanları tarafından sorulan bir soru değil, kendi platformunda saniye saniye savunan bir ordu tarafından sorulmuyor gibi görünüyor. Bu son hikaye Starlink'in kapanmasıyla ilgili olduğunda, Ukrayna'nın imzaladığı anlaşmayı beğenmediği takdirde sözleşmeyi sona erdirebileceğini ve başka bir hizmete kaydolabileceğini öneren Muskovitlerle doluydu. Lütfen geleceğimizin güvenliğinin çatışma ve istenmeyen bir istilanın sonuçlarını genişbant bir sözleşme gibi ele alan insanların elinde olması gerektiği fikrine daha fazla dikkat çekelim.

Musk'ın bir süper kahraman benzeri olarak görülmesi, belki de kaçınılmaz bir durumdur, çünkü süper kahramanlar kurumsal başarısızlığı çağrıştırır. Sonuçta, toplum ve kurumları düzgün çalışıyorsa, onlara ihtiyaç duymamız gerekmezdi. Musk, dünyanın ve sorunlarının, sıradan insanlardan polis şeflerine, politikacılara ve uluslararası kuruluşlara kadar herkes için çok zor olduğu hissini sürekli olarak körükler. Son zamanlarda kendini Mark Zuckerberg'e karşı "diğer seçenek" olarak gördüğünü söylüyordu. Evet, endişelenmeyin, çünkü Elon burada. Ancak Ukraynalılar gibi görünüşe göre belirli bir kritik anın ortasında birden bire burada olmamayı tercih edebilir.