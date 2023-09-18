Haber: Damla Oya Erman

Walter Isaacson'ın yeni biyografisine göre, Musk, iş konusundaki yoğun ve tavizsiz tutumuyla bilinirken, bu yaklaşım, çalışanlarının sınırlarını zorlamaktadır.

Birçok eski SpaceX çalışanı, Musk'ın yönetim tarzının kendileri üzerindeki etkisini Walter Isaacson'a anlattı. İşte bu çarpıcı hikayelerden biri:

Kiko Dontchev adlı bir mühendis, üç gün boyunca çalıştıktan sonra eve döndüğünde, patronu Elon Musk'ın hemen hangerda olmasını istediğini öğrendi. Ancak iş çıkışında alkol almış olmasına rağmen, Musk'ın emirlerini yerine getirmeme riskini göze alamayacağını belirtti. Dontchev, "Sarhoş araba kullanmaktan yakalanma endişesi taşıdım, ama bu, Elon'ı göz ardı etmekten daha az bir risk gibi görünüyordu" dedi.

Elon Musk'ın yönetim tarzı, çalışanlarına büyük baskılar getirebiliyor ve bu nedenle birçok kişi SpaceX'ten istifa etmek zorunda kalıyor. Örneğin, Lucas Hughes adlı bir finans analisti, Musk'ın sert yaklaşımıyla karşılaştığında şu şekilde anlatıyor: Hughes, yeni bir motor parçasının tüm maliyetlerini hızla hesaplayamayınca, Musk ona "gelecekte bu tür şeyleri aklınızın bir köşesinde tutmalısınız" diyerek sert bir şekilde uyarıda bulunuyor ve "Eğer gelişme göstermezseniz, istifanız kabul edilir" diyor.

Bu öyküler, SpaceX'in sadece çalışanları için değil, aynı zamanda iş dünyasının nasıl işlediği konusunda da önemli bir ders sunuyor. Elon Musk, başarılarını elde etmek için sıkı çalışma ve yüksek beklentilerin önemini vurgularken, bu yaklaşımın bazen kişisel fedakarlıkları da beraberinde getirebileceği unutulmamalıdır.