Haber: Damla Oya Erman

İçerisine sızdırılan mahkeme belgeleri, çiftin bebeklerinin isimlerini değiştirme talebinin bir mahkeme tarafından onaylandığını gösteriyor. Bu gelişme, Musk'ın şu anki dokuz çocuğu arasına ikiz bebeklerin katılmasıyla dikkat çekti.

Musk ve Zilis, Nisan ayında ikiz bebeklerin isimlerini değiştirmek için mahkemeye başvuruda bulundular. Başvuruları, Austin, Teksas'ta bir hakim tarafından Mayıs ayında onaylandı. İsimlerin gizli tutulduğu belirtilirken, çiftin bu adımı çocuklarının gizliliğini koruma amacını taşıdığı belirtiliyor.

Tesla'nın CEO'su ve SpaceX'in kurucusu olan Elon Musk, dünyanın en zengin kişilerinden biri olarak biliniyor. Şirketlerindeki liderlik rollerinin yanı sıra, açıklamaları ve girişimleriyle geniş bir kamuoyu tarafından tanınıyor.

Musk'ın şu anki partneri olan Shivon Zilis, yapay zeka konusunda uzmanlaşmış bir isim olarak biliniyor. OpenAI adlı yapay zeka araştırma ve dağıtım kuruluşunda görev aldıktan sonra Tesla ve Neuralink gibi Musk'ın şirketlerinde önemli roller üstlendi.

Bu gelişme, Musk'ın "Dünya nüfusu çöküşe doğru hızlanıyor, ancak pek kimse fark etmiyor veya umursamıyor" şeklindeki tweet'leri ve nüfus konusundaki endişelerini daha da ön plana çıkardı. Musk, şu ana kadar yayımladığı birçok tweet ve açıklamada, nüfus konusunda dünya genelindeki sorunları dile getiriyor ve kendi büyük ailesiyle bunun bir istisna olduğunu belirtiyor.

Elon Musk'ın bu yeni bebek haberleri, hem iş dünyasındaki liderliği hem de kişisel hayatındaki gelişmelerle gündemde kalmaya devam ediyor.