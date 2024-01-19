Haber: Damla Oya Erman

TBC'ye bağlı şirketlerden biri olan Object Dash, 7.2 milyon dolarlık bir maliyetle Nevada Üniversitesi, Las Vegas (UNLV) kampüsündeki çok amaçlı Thomas & Mack Center'ın karşısındaki 1.8 dönümlük bir arazi parçasını satın aldı. Las Vegas Review-Journal tarafından ilk olarak rapor edilen bu satın alma, Vegas Loop projesinin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Bu özel arazi parçasının, UNLV'yi Las Vegas Kongre Merkezi'ne bağlamak amacıyla kullanılması planlanıyor. TBC'nin web sitesine göre, Clark County ve Las Vegas Şehri, Vegas Loop için 68 mil tünel ve 93 istasyonu onaylamış durumda. Projenin tamamlandığında, Vegas Loop'un Las Vegas Kongre Merkezi'ni, Strip üzerindeki casinoları, Allegiant Stadyumu, Las Vegas şehir merkezini ve Harry Reid Uluslararası Havalimanı'nı birbirine bağlaması hedefleniyor.

Vegas Loop'un tamamlanmasıyla TBC, saatte 90.000'den fazla yolcu taşıma kapasitesine sahip olmayı planlıyor ve uzun vadede bu sistemi Los Angeles'a kadar genişletmeyi hedefliyor.

Şu anda Vegas Loop'un bir bölümü olan Las Vegas Kongre Merkezi (LVCC) Loop ise faaliyette. 2021 yılında açılan bu bölüm, LVCC West Hall'ı North, Central ve South Halls'ı içeren ana kampüsle bağlayan 1.7 mil uzunluğundaki tünellerden oluşuyor. LVCC Loop'un maliyeti, TBC'ye göre, iki tek yönlü tünel, iki yüzey istasyonu ve bir yeraltı istasyonunu içeren bir maliyetle yaklaşık 47 milyon dolar oldu.

Bu son arazi satın alımı, TBC'nin Vegas Loop projesi kapsamındaki genişleme çabalarının bir parçası olarak görülüyor ve şirket, Vegas'ı daha da bağlamak ve ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla bu tür hamlelere devam etmeyi planlıyor.