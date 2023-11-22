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Türk Tarih Kurumunun şeref üyelerinden Şimşir'in hayatı, kurumun "Yaşayan Tarih" belgesel serisinde de yayımlanmıştı.

Dışişleri Bakanlığında 1960-1998 yılları arasında farklı görevlerde bulunan Şimşir'in, yakın tarih üzerine 52 ciltlik araştırma kitabı ile 160 kadar makalesi bulunuyor.

Cenaze namazına Şimşir'in ailesi, yakınları, sevenleri ve Türk Tarihi Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen katıldı.

Türk Tarih Kurumunun şeref üyelerinden, emekli büyükelçi Şimşir için öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

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