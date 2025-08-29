Emine Erdoğan, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı işbirliğiyle İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen programa dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "TEKNOFEST gençliğiyle buluşan Mavi Vatan heyecanı, milletimizin yarınlarını aydınlatıyor. Dilerim ki bu ışık, Türkiye'yi denizlerde ve göklerde daima güçlü kılsın." ifadelerini kullandı.