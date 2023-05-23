İSTANBUL- Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir saygı duruşu niteliğinde olan marş sonsuz minnet, coşku ve gurur duygularını bir arada içeriyor. Marşı yazarken 18 Mart Çanakkale Zaferi ’nden de ilham alarak yazdığını söyleyen Bulut, eserde o topraklardaki kahramanlık ruhundan beslendiğini ifade ediyor. Klasik müzik kökenli bir müzisyen olan Emre Bulut’un “Yüzüncü Yıl Marşı” adı eserinde yaylı, trompet ve trombonların yanı sıra davul, gitar, bas gibi modern rock müzik elementleri de kullanıldı. Emre Bulut marşı Seray Bilen , Gökhan Bulut ve Sıla Çuhardaroğlu ile birlikte seslendiriyor.

HABER: METE YILMAZ