Haber: Mert Osman Erman

Omid Scobie, Hollanda çevirisinin Duke ve Duchess of Sussex'in henüz doğmamış bebeğinin cilt rengi konusunu tartıştıkları iddia edilen Kral Charles ve Prenses Catherine'in adlarını nasıl içerdiğini bilmediğini söyledi.

İsimlerin eklenmesinin bir hata olduğunu iddia eden Scobie, "Benim yazdığım, düzenlediğim kitapta isimler yoktu" dedi ve "Tam bir soruşturma"nın, isimlerin nasıl dahil edildiğini bulmak için devam ettiğini ekledi.

Bu bölüm, Prens Harry ve Meghan'ın 2021'deki Oprah Winfrey ile yapılan söyleşilerinde ortaya attıkları iddialara dayanıyor. Bebeğin cilt rengiyle ilgili iddia edilen konuşmanın koşulları ve bağlamı belirsizdir.

Scobie, kitabın İngilizce versiyonunda, iki kişinin dahil olduğunu ve kimliklerini bildiğini iddia etti, ancak isimlerin yasal nedenlerle açıklanamayacağını söyledi.

Ancak kitabın Hollanda dilindeki sürümü, iki kraliyetin iddia edilen konuşmada yer aldığını gösteren bir kopyayı içeriyormuş gibi görünüyor. BBC, Hollanda çevirisinin adları içeren bir kopyasını inceledi.

İsimlerin açıklanması üzerine Kraliyet'in hukuki işlem düşündüğü bildiriliyor. Buckingham Sarayı'nın iki kraliyetin isimlerini açıklayan Piers Morgan hakkında hukuki işlem düşündüğü yönündeki raporlar hakkında sorulduğunda, Saray sözcüsü "tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.

Güvenlik bakanı Tom Tugendhat, Kral ve Prenses hakkındaki iddiaların "tamamen kanıtlanmamış" olduğunu söyledi.

"Kral, sadece geçen yıl Kral olduğu son bir yılda değil, uzun yıllardır Prens olarak İngiliz halkının çıkarları doğrultusunda muazzam bir iş çıkardı," dedi.

Scobie, Hollanda çevirisindeki tartışmalar hakkında sosyal medyada "öğrendiğini" ve "daha fazlasını öğrenmeyi dört gözle beklediğini" söyledi.

İsimlerin Hollanda versiyonuna kasıtlı olarak dahil edilip edilmediği konusunda bir soru üzerine Scobie, "Bu bir PR numarası olduğu konusundaki komplo teorilerinden dolayı 'hurt' oldum" dedi.

Scobie, "Tüm bunlar gerçekten gerçeklikten daha da uzak bir şeye hizmet ettiği için sinir bozucu. Ve açıkçası, isimlere bu tartışmayı yapmak için ihtiyaç olmadığına inandım." diye devam etti.

Scobie, tartışmanın kitabın piyasaya sürülmesini "gölgelediğini" ve olayın ardından birkaç ölüm tehdidi aldığını söyledi.

İsimlendirme için özür dileyecek mi sorusuna, "Ne olduğunu hala bilmek istiyorum, bu yüzden benim özür dilemem gerekmiyor" dedi.

Perşembe sabahı, Scobie, ITV'nin This Morning programına verdiği röportajda "isimlerini içeren hiçbir kitap göndermediğini" söyledi.

Hollanda versiyonu satıştan çekildi. Yayınevi Xander Uitgevers, kitabın Cuma günü "düzeltilecek" bir versiyonuyla yeniden piyasaya sürüleceğini söyledi.

"Özür çevirisinde bir hata olmuştur ve şu anda düzeltiliyor," dedi yönetim müdürü Anke Roelen Salı gecesi. Prens Harry ve Meghan'ın temsilcileri, kitapla ilgili olarak BBC'nin yorum talebine yanıt vermedi.

2021'deki röportajında Meghan, Harry'nin adını taşıyan oğullarının cildi hakkında "ne kadar koyu" olabileceğini bir aile üyesinin sorduğunu söyledi. İddialar patlayıcıydı - Buckingham Sarayı bunları "endişe verici" olarak nitelendirdi ve "çok ciddi bir şekilde ele alındıklarını" söyledi.

Ancak Prens Harry, oğlunun cilt rengi hakkındaki yorumu ırkçı olarak tanımlayıp tanımlamayacağı sorulduğunda, Ocak ayında ITV'nin Tom Bradby'ye "Hayır, tanımlamam" dedi.

Endgame, Scobie'nin Kraliyet Ailesi hakkındaki ilk kitabı değil. 2020'de, Carolyn Durand ile birlikte Meghan'ın biyografisini yazdılar ve kitap, Meghan'ın mahkemeye "katkıda bulunmadığını" söylediği için başlıklara çıktı.

Mahkemeye "briefing notları" sağladığını unuttuğunu ve bunun Scobie ve Durand ile iletişim halinde olan yardımcılarından birine verildiğini bildiğini söyledi.