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Volkanoloji ve Jeolojik Tehlike Azaltma Merkezinden (PVMBG) yapılan açıklamada, yanardağın 1000 ila 1500 metre yüksekliğe kül püskürttüğü kaydedildi.

Bölgede inceleme başlatıldığı da bildirildi.

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Yetkililer, tahliye edilenler için barınaklar kurulduğunu, gıda ve battaniye temin edildiğini aktardı.

Bölge yetkilileri, yaptıkları açıklamada, volkanik faaliyetten etkilenen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 1172 bölge sakininin tahliye edildiğini bildirdi.

Cakarta merkezli Antara News'un haberine göre, eyaletin Doğu Flores bölgesindeki Lewotobi Laki-laki Yanardağ ı dün faaliyete geçti.

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