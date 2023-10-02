Endonezya'da, Sumatra Adası'nda 300'den fazla noktada çıkan yangınların yol açtığı hava kirliliği nedeniyle vatandaşların evden çalışması gerektiği çağrısı yapılarak, okulların uzaktan eğitime geçmesi kararı alındı.

Güney Sumatra Afet Yönetimi Ajansı yetkilileri, bölgede çıkan 316 yangının söndürülmesinin sıcak ve kurak hava şartları yüzünden zorlaştığını belirtti.

Yetkililer, yangınların yol açtığı hava kirliliğinin, solunum yolu enfeksiyonu, öksürük, nefes darlığı ve göz tahrişi gibi rahatsızlıklara neden olabileceği, bu nedenle mümkün olduğunca evden çalışılması uyarısında bulundu.

Endonezya hükümeti, açılış tarihleri bugüne ertelenen okulların da hava kirliliğinin tehlikeli seviyeye ulaşması sebebiyle uzaktan eğitime geçmesi kararı aldı.

Endonezya Meteoroloji İklim Bilimi ve Jeofizik Ajansı'nın bölgeden paylaştığı uydu görüntüleri, yangından kaynaklanan dumanın Sumatra ve Borneo adalarının çeşitli bölgelerini kapladığını gösteriyor.

Yangınların oluşturduğu olumsuz hava koşullarının yaklaşık 1,7 milyon insani etkilediği belirtiliyor.

AA