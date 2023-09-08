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LPG piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin ise dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 5 şirkete üretim lisans ı verilirken, 7 şirketin lisansı sona erdirildi.

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