Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in beklenen telefon görüşmesi başladı. Dünyanın merakla beklediği tahıl koridoru anlaşması İki liderin görüşmesinin önemli gündem maddelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.

Rusya, 17 Temmuz’da uzatılmasına onay vermediği Tahıl Koridoru anlaşmasını durdurmuştu. 22 Temmuz 2022’de Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında imzalanan anlaşma ile bir yıl içinde 33 milyon tona yakın tahıl Ukrayna limanlarından taşınmıştı.Bu kararın üzerine birçok dünya liderinden Putin’e tepki gelmişti.

BM’nin, Rusya’yı anlaşmaya geri döndürmek için yaptığı girişimler sonuç vermedi.Tahıl Koridoru Anlaşmanın imzalanmasında büyük etkisi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tahıl Koridoru’nun açılması için yürüttüğü diplomatik temaslara ağırlık verdi.

Görüşmenin ardından Kremlin, Karadeniz tahıl anlaşması konusundaki tutumunu yineleyerek Moskova'nın, Rusya'yı ilgilendiren kısım uygulandıktan sonra Ukrayna tahılının deniz yoluyla ihracatına izin veren anlaşmaya geri dönmeye hazır olduğunu açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'e Türkiye'nin Karadeniz tahıl anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edeceğini söylediği aktarıldı. İki liderin Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, Karadeniz anlaşmasının devamı için yoğun çaba ve diplomasi yürütmeye devam edecek”dedi.

HABER:DUHA SENA OSKAY