İSTANBUL AA- Erguvan, İstanbul'da, özellikle Boğaz'ın iki yakasını nisan sonu mayıs ayı başında sadece birkaç haftalığına boyadığı morumsu pembe çiçekleriyle baharı müjdeler.

Aynı zamanda bir gazeteci olan Recep İncecik, sahip olduğu Osmanlı mutfağına ilişkin zengin kütüphanesinde, rengiyle İstanbul'un güzelliğine güzellik katan erguvanı araştırıp Osmanlı sofralarını süsleyen şerbeti günümüze taşıdı.

Osmanlı döneminin lezzetlerini yerli ve yabancı turistlere sunan gazeteci şefin en büyük yardımcısı ise Osmanlı gastronomisini günümüze taşıyan 1844'te yayımlanan Melceü't Tabbahin yani "Aşçıların Sığınağı" isimli kitap.

Bu kitap gibi gastronomi ve yiyecek kültürüne dair az bulunan kitapları kütüphanesinde barındırdığını ve tarifleri hayata geçirdiğini belirten İncecik, yapımı incelik isteyen soğuk sıkım erguvan şerbetinin detaylarını, AA muhabirine anlattı.

Erguvanın Türk mutfağında özel bir yeri olduğunu, Osmanlıca yemek kitabında erguvan salatası tarifine rastladığını belirten İncecik, "Çok özel bir salata tarifi bu. Çiçeklerini hem çiğ olarak hem de kavurarak tüketebilirsiniz. Yaprağı ve ağacın kabuğundan şifalı çay yapılır. Çok öncelerden beri birçok hastalığın tedavisinde kullanılmış." dedi.