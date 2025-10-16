ANKARA (AA) - ABD ve Kenya'dan araştırmacıların yürüttüğü çalışma kapsamında, Kenya'nın Turkana Gölü yakınlarındaki Koobi Fora bölgesinde el ve ayak kemikleri, diş ve kafatası parçaları gün yüzüne çıkarıldı.

Kemiklerin bulunduğu tortul tabakaları inceleyerek fosillerin yaklaşık 1,5 milyon yıl öncesine ait olduğunu saptayan ekip, kalıntıların, Afrika'da yaşamış, Homo türüyle akraba ancak farklı bir evrimsel kola ait soyu tükenmiş bir Hominin olan Paranthropus boisei türüne ait olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, el kemiklerinin, hem insana özgü özellikleri hem de Afrika'daki şempanze ve goril gibi büyük insansı maymunlara özgü yapısal unsurları bir arada taşıdığını tespit etti.

Uzun ve güçlü bir başparmak, kısa parmaklar ve hareketli bir serçe parmak yapısına sahip elin, modern insanınkiyle büyük ölçüde benzer özellikler gösterdiğini vurgulayan bilim insanları, bu özelliklerin, hassas kavrama ve ince motor hareketlerinin yapılmasına olanak tanıdığını ifade etti.

Araştırmacılara göre kemiklerin yapısı, bu türün tıpkı goriller gibi nesneleri güçlü şekilde kavrayabildiğini, yiyecekleri işleyebildiğini, ağaçlara tırmanabildiğini ve basit taş aletler yapıp kullanabildiğini gösteriyor.

Söz konusu bulgulardan yola çıkan bilim insanları, taş alet kullanımının yalnızca Homo grubuna ait türlerle sınırlı olmayabileceği ihtimalinin üzerinde duruyor.

Araştırma, Nature dergisinde yayımlandı.

Paranthropus boisei

Yaklaşık 1,3 ila 2,6 milyon yıl önce Doğu Afrika'da yaşamış bir Hominin türü olan Paranthropus boisei, kendine özgü kafatası yapısı ve modern insanınkinden dört kat büyük azı dişleriyle biliniyor.

Güçlü çene yapısı, iri azı dişleri ve çiğneme kasları bu türün, diğer türlerin tüketemediği sert otlar ve kamışlardan oluşan ilkel bir diyetle beslendiğini gösteriyor.

