Yaz sezonunun açılması için geri sayım sürerken, erken rezervasyonda tarihi bir patlama yaşanıyor. Sektör temsilcilerinden gelen açıklamalar “Tarihin en iyi erken rezervasyon dönemini geçiriyoruz. Yılın sürprizi Polonyalı turist” olduğu yönünde.

2023 yılında Türkiye'ye gelen 56,7 milyon ziyaretçinin yaklaşık yüzde 18’i Almanya’dan. Almanya’dan Türkiye’ye gelen 10,3 milyon ziyaretçi arasında gurbetçiler de yer alıyor. Almanya’yı 6,3 milyon ziyaretçiyle Rusya, 4,2 milyonla İngiltere, 2,9 milyonla Bulgaristan, 2,5 milyonla İran takip etti.

Türkiye, geçen sene 57 milyonu aşkın turisti ağırlayarak Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırarken, kişi başı ortalama gecelik harcama 99 dolara çıktı. Yıllık turizm geliri ise 54.3 Milyar Dolarlık gelirle tarihi bir yılı geride bırakan Türk turizmi, bu sene ise çıtayı biraz daha yukarı çıkarmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar görülmemiş bir erken rezervasyon yoğunluğu yaşayan otel ve işletmeler, yaz sezonunu iple çekiyor.

Erken rezervasyondaki patlamanın, tüm sektör paydaşlarının yüzünü güldürecek. Bu sene çıta biraz daha yükselecek gibi görünüyor. Sektör verileri tarihimizin en iyi erken rezervasyon dönemini geçirdiğimizi gösteriyor. Yurt içi ve yurt dışı her iki pazardan da inanılmaz bir rezervasyon akışı görünüyor.Bu sezon beklentiler oldukça yüksek. Bugünkü yoğun talebe baktığımızda, birçok destinasyonda tam doluluk ile sezonun kapanmasını bekleniyor.

YILIN SÜRPRİZİ POLONYALI TURİST

Erken rezervasyon işlemini en erken yaptıran kesimin İngilizler, İngilizlerin ardından en büyük ilgiyi Almanlar ve Ruslar gösteriyor. Bu senenin sürpriz ülkesi ise Polonya olacak. Geçen sene 1 milyona yakın Polonyalı turisti misafir etmiştik. Bu sene sayının 1 milyon 250 bini geçmesini öngörülüyor.