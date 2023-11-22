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Kars'ta ise olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı ekipler yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Ardahan'da da 5 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 2024 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle kırsaldaki 138 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

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