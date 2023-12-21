Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü Erzurum'da nehirler dondu, bitkilerin üzerini kırağı kapladı, araç, ev ve işyeri camları buz tuttu.

Kentte bazı sürücüler dondurucu soğuk nedeniyle buzla kaplanan araçlarının camlarını kazıyıcı yardımıyla temizlemeye çalıştı.

Bazı sürücüler ise araçlarının camlarına branda ve battaniye örttü.

Kars'ta da soğuk hava nedeniyle dere ve göletler buz tuttu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte araç camları ve bitkilerin üzeri kırağı ile kaplandı.

Dondurucu soğuklar nedeniyle Kars Çayı'nın bazı bölümleri ile kentteki bazı göletler buz tuttu. Merkeze bağlı Boğazköy köyünde su savakları buzla kaplandı.

Sarıkamış ilçesinde dondurucu soğukların etkisiyle Hançerli Göleti dondu.

Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan battaniye örterek korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar da araçlarının boşalan akülerini takviye yöntemiyle çalıştırdı.

Vatandaşlardan Şenay Vanlı, kar yağışından sonra ilçede aşırı soğukların etkili olduğunu belirterek, "Hava sıcaklığı gece eksi 15 derecelere kadar düşüyor. Hançerli Göleti tamamen donmuş." dedi.

Ardahan’da da soğuk hava etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 13 dereceye düştüğü kentte, soğuk hava nedeniyle kentte buzlanma oluştu.

Kura Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Ardahan'da tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde tipi ve buzlanma nedeniyle tırlar yolda kaldı.

Kentin yüksek kesimlerinde rüzgarın etkisiyle oluşan tipi ve meydana gelen yoğun buzlanma, Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşımı aksattı.

Sahara mevkisinde buzlanmadan dolayı yolda kalan 8 tır için karayolları ekiplerinden yardım istendi. Yolun, Yayla mevkisinde ise bir tır arıza yaptı.

Bölgede ulaşım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kontrollü olarak sağlanıyor.

Ağrı’da da soğuk hava etkili oluyor.

Nehir ve derelerin donduğu kentte, ev ve işyeri camları da buz tuttu.