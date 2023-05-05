ERZURUM AA- "Bölgenin sağlık üssü" olarak nitelendirilen şehir hastanesi, üstün teknolojiye sahip tıbbi cihaz ve yaşam destek üniteleri, donanımlı yoğun bakım ve tek kişilik odaları, uluslararası standartlarda ameliyathaneleri ve tecrübeli hekim kadrosu ile Türkiye'nin en iyi hizmet veren hastaneleri olarak sınıflandırılan A1 kategorisinde yer alıyor.

Günlük 9 bin dolayında hastaya 321 poliklinikle hizmet veren şehir hastanesinde, 1670 hasta yatağı, 40 ameliyathane ve 298 yoğun bakım yatağı bulunuyor.

Açıldığı döneme denk gelen Kovid-19 salgınında da yatak kapasitesi ve teknik altyapısıyla kente ve bölgeye hizmet veren hastane, yurt içindeki hastaların yanı sıra Rusya, Gürcistan, İran, Irak ve Türk devletlerinden gelen hastalar tarafından da tercih ediliyor.

Başhekim Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, AA muhabirine, hastanenin 2020'nin mayıs ayında Kovid-19 salgını döneminde hizmete açıldığını anlattı.

Hastanenin yaklaşık 384 bin 500 metrekare kapalı alan üzerine kurulu olduğunu ifade eden Tör, şöyle konuştu:

"Erzurum Şehir Hastanesi, 1670 yatak kapasiteli, 40 ameliyathanesi olan, aynı anda 45 hastaya diyaliz hizmeti verebilen, günlük 9 bin civarında poliklinik hizmeti veren ve bunun yanında da 264 yoğun bakımı olan büyük bir kompleks. Hastanemizde açıldığı günden bugüne yaklaşık 5 milyon hasta muayene edilmiş. Yaklaşık yine 100 bin cerrahi girişim yapılmış, bunun 4'te biri özellikli işlemler olmuştur. Hastanemizde, özellikli işlemler dediğimiz örneğin robotik cerrahi, suda doğum olmak üzere ağrısız doğum hizmetlerimiz, nükleer tıp radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji hizmetlerimiz, fizik tedavi robotumuz, el robotumuz, bu gibi hizmetlerimizle çevre illerimiz ve ülkelerimizden de hastalarımız var."