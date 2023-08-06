Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde 212. Sokak'taki bir manavda çalışan 26 yaşındaki Burak Abuş, rüzgarın şiddetlendiğini görünce manav önündeki şemsiyeyi kapatmak istedi.

Şemsiyeyi kapattığı esnada etkisini artıran rüzgar, Abuş'u şemsiyeyle yaklaşık 5 metre sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay yerinde baygınlık geçiren Abuş, Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şemsiyeyle savrulan Burak Abuş, 2 gün yoğun bakımda müşahede altında tutulduğunu söyledi.

Abuş, o anki ters psikolojiyle şemsiyeyi bırakamadığını belirterek, "Rüzgar vardı, şemsiyeyi kapatmak istedim. İpleri sarılmıştı ben de şemsiyeyi tutan çivi çıkarmaya çalışıyordum. Şemsiyeyi tutarken rüzgarın etkisiyle birlikte uçtum. Yaklaşık 5 metre savrulmuşum. Kafamı vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Sonra tekrar kendime geldiğimde hastanedeydim. Kafam kanıyordu, omzumdan darbe almıştım. İç kanamadan şüphelendiler. Şükürler olsun bir sıkıntı olmadı." dedi.

AA