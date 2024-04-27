Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

86. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top tekrar bu oyuncuda kaldı. Manaj, ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

75. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunda kaleci Nikolic topa sahip oldu.

67. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Manaj'ın zayıf vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.

37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.

4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.