Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki EMS Yapı Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor 4 Eylül Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
4. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan yaptığı ortada caza sahası içinde topla buluşan Turgunboev'in aşırtma vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.
37. dakikada Camara orta sahada kazandığı topu ceza sahası önüne kadar sürdü. Camara'nın sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı
49. dakikada kazanılan serbest vuruşu Ziya Erdal kullandı. Ziya'nın ortasında Manaj'ın kafa vuruşunu Slowik topu kurtardı.
67. dakikada N'Jie'nin sağ kanattan yaptığı ortada, Manaj'ın zayıf vuruşunda top kaleci Slowik'de kaldı.
69. dakikada Guilherme'nin sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, Damjanovic'in kafa vuruşunda kaleci Nikolic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
75. dakikada savunmadan seken top ceza sahası içinde Ndao'nun önünde kaldı. Ndao'nun sert şutunda kaleci Nikolic topa sahip oldu.
86. dakikada Sivasspor 1-0 öne geçti. Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta savunmadan dönen top tekrar bu oyuncuda kaldı. Manaj, ikinci vuruşunda ise meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
EMS Yapı Sivasspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.