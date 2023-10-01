Haber: Elif Hayvalı

Esad, Çin Medya Grubu’na verdiği özel röportajda, dünyada büyük ülkeler arasındaki Çin’in uluslararası arenada önemli rol oynadığına işaret etti. Çin’in hegemonyacılığın kaldırılarak yeni tip uluslararası ilişkiler tesis edilmesini desteklediğini kaydeden Esad, Suriye’nin de çeşitli ülkelerle stratejik ortaklık ilişkileri kurarak uluslararası işlere katılmaya ihtiyaç duyduğunu söyledi.



Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere farklı uluslararası platformlarda her zaman Suriyelilerden yana olduğunu hatırlatan Esad, mevcut uluslararası ortamda iki ülke arasında daha geniş bir diyalog gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Batılı ülkelerin girişimlerinden dolayı Suriye halkının acı içinde olduğunu kaydeden Esad, Çin’in ise Suriye’ye insani yardım sağladığını ve Suriye halkının acısını azalttığını ifade etti.



Beşar Esad, Şam'a döndükten sonra Çin ziyareti esnasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesini hızlandıracağını söyledi. Esad, Çin ziyareti esnasında, Hangzhou kentinde Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. İki lider, Çin ile Suriye arasında stratejik ortaklık ilişkileri kurulduğunu ilan etmişti.



Esad, ayrıca Hangzhou’da düzenlenen 19. Asya Oyunları’nın açılışına katılmıştı.