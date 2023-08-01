İSTANBUL - Esenyurt Belediyesi, çocukların bilimle ilgilenerek geleceğe umutla bakmaları için çalışmalarını sürdürüyor. Çocuk Üniversitesi’nde 8-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen Deney ve Bilim Atölyesi’nde profesyonel biyoloji ve fen bilimleri öğretmenleri miniklere keşfetmeyi öğretiyor. Dört hafta sürecek olan atölye çalışmalarının ilkinde çocuklar mikroskop ile gün içinde sıklıkla tükettikleri yiyecekleri inceledi. İlerleyen derslerde çocuklara farklı materyallerle çeşitli deneyler yaptırılarak gelişimlerine destek sağlanacak.

Vatandaşlar, Deney ve Bilim Atölyesi’ne 0212 302 96 35 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.

HABER: BÜLENT ÇAMCI