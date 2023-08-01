Haber: Mert Osman Erman

Bazı görüntülerde Margot Robbie, bir mantar bulutu saç modeliyle gösteriliyordu. Resmi Barbie filmi hesabı şöyle yanıtladı: "Bu Ken bir stilist."

Barbie'nin Japonya'da piyasaya sürülmesi 11 Ağustos'ta planlanıyor ve bu tarih, Hiroşima'ya yapılan atom bombası saldırısının 78. yıldönümünden beş gün sonraya denk geliyor.

#NoBarbenheimer etiketi popüler hale geldi.

Japon sosyal medya kullanıcılarını öfkelendiren diğer mizah görüntülerinden biri, "atom bombasının babası" olarak bilinen Robert Oppenheimer'ı canlandıran Cillian Murphy'nin, yanında Ms. Robbie'yi taşıdığı yanmakta olan bir şehirdeki bir sahneden oluşuyordu. Barbie filmi resmi hesabı, şöyle yanıtladı: "Bu unutulmaz bir yaz olacak."

Warner Bros Japan'ın kendi Barbie hesabında yayınlanan bir açıklamada, Amerikan merkezi ofisinin "Barbie" filmi için resmi hesabının "Barbenheimer" hayranlarının sosyal medya gönderilerine yanıt vermesinin "son derece üzücü olduğu" belirtildi.

Warner Bros, BBC'nin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

Son zamanlarda X olarak yeniden adlandırılan Twitter, Japonya'ya yapılan atom bombası saldırılarının tarihî bağlamını vurgulamak için orijinal gönderilere topluluk notları ekledi. Kaydedilen ölüm sayıları tahminlerdir, ancak 6 Ağustos 1945'teki Hiroşima saldırısında 350.000 kişilik nüfusun yaklaşık 140.000'i öldü. Nagazaki'ye üç gün sonra yapılan bombalama sonucunda en az 74.000 kişi hayatını kaybetti.

Bomba tarafından açığa çıkan radyasyon, sonraki yıllarda binlerce insanın radyasyon hastalığından ölmesine neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı şunları yazdı: "Büyükbabam atom bombasının atıldığı birkaç gün öncesine kadar Hiroşima'daydı. O mantar bulutu altında ölenler arasında Barbie bebekleriyle oynayacak yaşta olan birçok çocuk da vardı."

Hiroşima şehri sözcüsü, BBC'ye, 78 yıl sonra, "nükleer bombaların fiziksel ve psikolojik etkileri ile a-bombası hayatta kalanlarının nükleer silahsızlanma umutlarını yayma çalışmalarına devam edeceklerini" söyledi.

Oppenheimer'ın dağıtıcısı henüz Japonya'da film için bir yayın tarihi açıklamadı.