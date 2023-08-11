İSTANBUL - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, afetlere yönelik eğitim faaliyetleri daha da hız kazandı. Esenler Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü görevlilerince, Esenler Bilgi Evleri’nde ‘Yaz Okulu’ öğrencilerine, Esenler Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (ESKAT) eğitmenleri tarafından “Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi” veriliyor.

Gerçeği aratmayan tatbikatlar yapılıyor

Eğitimde öğrencilere afet öncesi, afet sırası ve sonrasında yapılması gerekenler ayrıntılı olarak anlatılıyor. Eğitimler kapsamında Yaz Okulu öğrencileri; video, slaytlar ve broşürlerle hem afetler konusunda bilgi alıyorlar hem de afet çantasının hazırlanması, toplanma alanlarının öğrenilmesi, yangınlara karşı neler yapılması gerektiği konularında kendilerini geliştiriyorlar. Eğitimlerin ardından öğrencilere tahliye tatbikatı yapılarak afetlere karşı daha duyarlı olmaları sağlanıyor ve toplanma alanında nasıl davranmaları gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor.

HABER: METE YILMAZ