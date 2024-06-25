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Merkezi Lüksemburg'da bulunan AYB, AB'nin finansman kuruluşu olarak belirlenen hedefler doğrultusunda kamu ve özel sektöre uzun vadeli uygun krediler sağlıyor. AYB yılda yaklaşık 80 milyar avro kredi veriyor.

Alman Werner Hoyer, 2012-2023 yıllarında AYB Başkanı olarak görev yapmıştı.

Öte yandan soruşturmanın merkezinde bir AYB çalışanının işten ayrılırken aldığı tazminatın yer aldığı iddia ediliyor.

Hoyer, AB savcılığıyla tam olarak işbirliği yaptığını, konunun araştırılıp, bütün gerçeklerin açıklığa kavuşturulmasını beklediğini belirtti.

AB savcılığı soruşturma geçiren kişilerin adlarını paylaşmazken, AYB eski Başkanı Werner Hoyer , "Hakkımdaki iddialar tamamen saçma ve asılsızdır.” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla EPPO soruşturmasının etkili biçimde devam edebileceği, bütün kanıtların toplanabileceği ve konunun tam olarak aydınlatılabileceği kaydedildi.

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Şüphelerin, Avrupa Dolandırıcılıkla Mücadele Ofisi (OLAF) tarafından EPPO'ya bildirildiği belirtilen açıklamada, yasal yükümlülükler gereği AYB'nin 2 eski çalışanının dokunulmazlıklarının kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.

Açıklamada, dokunulmazlık kaldırma talebinin, yolsuzluk, nüfuzun ve AB fonlarının kötüye kullanılmasından şüphelenilen bir soruşturma kapsamında yapıldığına işaret edildi.

Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), AYB'nin 2 eski çalışanının dokunulmazlığının kaldırılması ve Lüksemburg'daki kurum binaları ile arşivlerinin incelemeye açılması taleplerinin kabul edildiğini açıkladı.

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