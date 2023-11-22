Kudüs

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Şaked, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin orayı terk etmesi gerektiğini ve dünyadaki ülkelerin her birinin kota usulüyle onları mülteci olarak alması gerektiğini söyledi.

Şaked, "Tanrının ve İsrail ordusunun yardımıyla (Gazze'deki) Han Yunus'u da futbol sahasına çevirdikten sonra, umarım bu işi bitirdikten sonra, Gazze ile ne yapacağımızı düşüneceğiz." dedi.

İsrail'in eski Adalet Bakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Sonrasında orada gerçekleştirdiğimiz yıkımı fırsata çevirmeliyiz. Dünyadaki tüm ülkelerin her birine kota sistemiyle 20 bin, 50 bin (Gazzeli mülteci) kişiyi almalarını söylemeliyiz. Onların (Gazze'yi) terk etmelerinin sağlanması için bu ülkeler yükün bir kısmını almalı.

Orada bulunan 2 milyon kişi orayı terk etmeli. Açıkçası Gazze için çözüm budur."