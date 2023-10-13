Los Angeles polisi eski Liverpool ve İngiltere'nin uluslararası oyuncusu Daniel Sturridge için tutuklama emri çıkardı.

Temmuz 2019'da Sturridge, Los Angeles'taki evinden çalınan Pomeranian cinsi köpeği Lucci'yi bulmasına yardım etmeleri için halka çağrıda bulunmuştu. 34 yaşındaki oyuncu, Killa Fame adıyla bilinen Amerikalı rapçi Foster Washington'ın köpeğini bulup Sturridge'e geri vermesiyle köpeğine kavuştu.

O dönemde Liverpool'un eski yıldızı, köpeğinin çalınmasından dolayı açıkça perişan bir halde Lucci'nin geri dönmesi için bir ödül teklif etmişti. Sturridge, olayın ilk gerçekleştiği 2019 yılında sosyal medya takipçilerine "Dinleyin, biri Los Angeles'taki evime girdi ve köpeğimi evden aldı" demişti.

"Dinle, beşiğime kimin girdiğini kim biliyorsa, sana her şeyi öderim. Çok ciddiyim. Malımı kimin aldığını bilmek istiyorum. Neler olduğunu bilmek istiyorum. Köpeğimi neden aldıklarını bilmek istiyorum. Üst kattaki çantaları neden aldıklarını bilmek istiyorum. Ne haltlar döndüğünü bilmek istiyorum. Çok ciddiyim.

"Los Angeles'ta bir eve girip birinin köpeğini nasıl alırsınız? Deli misiniz siz? Köpeği almak için eve mi girdin? Lütfen biri köpeğimi bulsun. Her şeyi öderim, çok ciddiyim. Köpeğimi geri istiyorum dostum" diyerek sözlerini tamamladı.

Ancak Aralık 2021'de, Sturridge'in aslında Washington'a hiç para ödemediği ortaya çıktı ve bir LA mahkemesi, eski İngiltere forvetinin temerrüt kararının ardından ona 30.000 $ (22.400 £) ödemesi gerektiğine karar verdi. Geçtiğimiz ay Sturridge, mali durumunun inceleneceği bir borçlu muayenesi için LA'deki mahkemeye geri çağrıldı.

Ancak Sturridge ortalıkta görünmüyordu. Mail Sport tarafından görülen belgeler, bu sezon Sky Sports'a katılan futbolcuya bir yargıç tarafından Sturridge'i tutuklama emri tebliğ edildiğini ve yeni bir duruşmanın 30 Kasım'da yapılacağını gösteriyor.