Eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunan medyası Kathimerini'ye verdiği röportajda hem kendi ülkesindeki seçimler hakkında hem de Türkiye’deki seçimler hakkında değerlendirmede bulundu.Dendias ayrıca, dışişleri bakanlığı sürecindeki görevine dair sorulara cevap verdi.

“Türkiye ile fırsat penceresi açık kalmalı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tekrar seçilmesi ile ilgili değerlendirme de bulunan Dendias,”Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece kendi içinde değil, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerinde de yeni bir başlangıç ​​yapmaya çalıştığı aşikar. Bu yeni başlangıç ​​noktasının hangi yöne gideceği konusunda bir sonuca varmak için elbette çok erken. Kapsayıcı soru, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra 21. yüzyıl Türkiye'si için ne istediğidir. Bu cevaplanmayı bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa ve Yunanistan ile yakın ilişkiler arzulayan müreffeh bir Türkiye'nin yönünü seçmesini isterdim. Ve iradesini komşularına empoze etmeye çalışacak yarı "süper güç" bir çevre ülkenin yönü değil.” dedi.



“ Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bir paradigma değişikliği ve Yunanistan'la ilgili çıkarının ne olduğunu net bir şekilde görmek”

Türkiye ile seçim sonrası yapacağı müzakereler hakkında konuşan eski bakan,”Deprem bölgelerine yaptığım ziyaretten sonra Türkiye ile ilişkilerimizde yaratılan fırsat penceresinin açık kalmasını diliyor ve umuyorum. Türk müesses nizamının bir kesimine “aşılanmış” var olmayan “Mavi Vatan” teorisi gibi kimsenin gözden kaçıramayacağı nesnel sorunlar elbette vardır. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey bir paradigma değişikliği ve Yunanistan'la ilgili çıkarının ne olduğunu net bir şekilde görmek. Bize göre, benim önerdiğim şey, Türkiye ile diyalog kapılarını açık tutmaktır. Her halükarda, elbette, tartışmanın içeriğinin ne olduğunu açıkça ortaya koyduk: Kıta sahanlığı ve MEB için tek farkımız.” açıklamasında bulundu.

Dendias Yunan-Türk ilişkilerinde en tehlikeli dönemin 2020 yılında olduğunu vurgulayarak,“Türkiye ile sahada bazen gün ışığını gören ve bazen görmeyen birkaç potansiyel olarak tehlikeli tırmanış vakası olduğu doğrudur. Risk özelliklerine sahip belirli bir olayı seçmek zorunda kalsaydım, bu, Türkiye ile gerçekten savaşın eşiğindeyken, Ağustos 2020'de sismografik araştırmalar için Türk araştırma gemisi "Oruç Reis" in çıkışı olurdu. Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve GEETHA'da iki ülke donanmasının büyük birliklerinin çarpıştığı bilgisi bize verildiğinde, bundan sonrasının ne olacağı konusunda büyük bir belirsizlik olduğunu sizden saklamayacağım. Donanma yetkililerimiz soğukkanlı davrandılar, ancak olay aynı zamanda bir "kaza" tehlikesinin kol gezdiğinin de kanıtıydı, özellikle uzun süreli gerginlik dönemlerinde. Ancak aynı zamanda Yunanistan'ın "kırmızı çizgilerini" net bir şekilde çizdiği de aynı kararla ispatlandı.”dedi.

“Olası acil krizleri önlemek için Çavuşoğlu ile iletişim kurdum”



Dendias açıklamasının devamında,”Bakanlık görevim boyunca unutmayacağım bir diğer an da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Miçotakis boyunduruğu"ndan sonra, mesajın komşu ülkenin tüm yetkililerine açık olması nedeniyle, Ankara ile iletişim köprülerinin tamamen kesilmesi ve sorumluluğun tamamen Türk tarafına verilmesiydi. Ancak dışişleri bakanı olmadan önce birkaç yıldır tanıdığım Türkiye Cumhurbaşkanı ile 29 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesinde yolumuz kesişince, Mevlüt Çavuşoğlu'ndan izin vermesini istedim. olası bir tırmanmayı önleyebilmemiz için acil iletişim kurması gereken konular hakkında benimle konuş. O sırada Türk cumhurbaşkanı cevap vermedi. Ama iznin verildiğini takdir ediyorum, birkaç saat sonra meslektaşım ve ben seans koltuklarının arkasındaki koridorda buluştuk ve epeyce konuştuk. Bu, Yunan ve Türk yetkililer arasında uzun bir aradan sonra, tabii ki Başbakan Kyriakos Miçotakis'i bilgilendirdiğim ilk iletişimdi.” ifadelerine yer verdi.

HABER:DUHA SENA OSKAY