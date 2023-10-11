İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç para verdikleri kişilere cebir ve şiddet kullanıp senet karşılığında alacaklarını katladıkları öne sürülen 2 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.

Tepebaşı ve Alpu İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekiplerin de katılımıyla, kimlikleri belirlenen zanlıların evlerinde ve araçlarında arama yapıldı.

Ayvalık açıklarında motoru arazı yapan lastik botta mahsur kalan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı Ayvalık açıklarında motoru arazı yapan lastik botta mahsur kalan 45 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aramalarda, 4 milyon 325 bin 100 lira tutarında isme yazılmış imzalı 59 senet, 20 tapu senedi, 2 tapu senedi fotokopisi ile 70 bin lira, 5 bin 300 dolar, 19 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA