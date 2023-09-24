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Erkeklerde çifte olimpiyat şampiyonu 38 yaşındaki Kenyalı Eliud Kipchoge ise 2.02.42'lik derecesiyle Berlin'de beşinci kez zafere ulaştı.

29 yaşındaki atlet, Kenyalı Brigid Kosgei'nin 2019'da Chicago'da kırdığı 2.14.04'lük önceki rekoru iki dakikadan fazla geride bıraktı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de geçen yıl da zafere ulaşan Assefa, çizgiyi 2 saat 11 dakika 53 saniyede geçti.

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