Haber: Mert Osman Erman

Başarılı HBO dizisinde Fez karakterini canlandıran yıldız, Temmuz ayında 25 yaşında hayatını kaybetmişti.

Alameda İlçesi Adli Tabip Ofisi, ölüm nedenini Perşembe günü ABD medya kuruluşlarına doğruladı.

Ölümünün, "metamfetamin, kokain, fentanil ve benzodiazepinlerin birleşik etkilerine bağlı akut zehirlenme" sonucu olduğunu belirttiler.

Cloud'ın babası yakın zamanda ölmüş, oyuncunun ailesi ise onun bu kayıpla "yoğun bir şekilde mücadele ettiğini" söyledi.

O, ölümünden bir hafta önce İrlanda'da cenazeye katılmış ve kazara aşırı dozdan ölümünü Oakland, Kaliforniya'daki aile evinde yaşamıştı.

'O odayı aydınlatırdı'



Cloud'ın ailesi, bir açıklamada, "Tek tesellimiz, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla bir araya geldiğini bilmek" dedi.

"Angus, zihinsel sağlıkla mücadelesi hakkında açıktı ve onun geçişi başkalarına kendi başlarına sessizce savaşmamaları gerektiğini ve yalnız olmadıklarını hatırlatabilir umuyoruz."

Cloud, Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi sanatçılar için müzik videolarında yer almış ve Euphoria'da uyuşturucu satıcısı Fezco "Fez" O'Neill'i oynamıştı.

Oyuncunun ölümünden sonra Cloud'un Euphoria'daki meslektaşı Zendaya, "Onu bu hayatta tanıma şansı bulduğum için çok müteşekkirim, ona kardeş diyebilmek, onun sıcak ve nazik gözlerini görmek veya bulaşıcı bir kahkaha sesi işitmek... İnsanlar, sevdikleri kişiler hakkında konuşurken bu ifadeyi sık sık kullanır... 'girdikleri her odayı aydınlatırlardı' ama sana anlatayım, bu konuda en iyisi oydu. Onu bu şekilde hatırlamak isterim." şeklinde bir yazı paylaştı.