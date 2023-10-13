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Alınan sonuçlar şöyle:

Bu sonuçla Ermenistan 7 puanda kalırken, Letonya 3 puanla son sırada bulunuyor.

Marcis Oss'un kırmızı kart görmesiyle 52. dakikada 10 kişi kalan Letonya'ya galibiyeti getiren golleri Janis Ikaunieks ve Daniels Balodis attı.

Grubun diğer maçında ise Letonya, sahasında Ermenistan'ı 2-0 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

A Milli Futbol Takımı, D Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda Hırvatistan'a konuk oldu. Ay-yıldızlı takım, 30. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

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