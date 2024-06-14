UEFA'dan yapılan açıklamada, 50 milyonu aşkın yüksek sayıdaki talep üzerine 2,7 milyon biletin yaklaşık 2,3 milyonluk kısmının genel satışa ve takım taraftarlarına sunulduğu belirtildi.

Şu ana kadar genel satışa 1 milyon 266 bin 4, katılımcı ülkelerin taraftarlarına ise 1 milyon 27 bin 143 adet bilet tahsis edildiği aktarıldı.

Ayrıca yoğun talep üzerine başlangıçta planlanan sayıdan 93 bin 147 adet daha fazla biletin satışa çıkarıldığı ifade edildi.

Ev sahibi Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Avusturya, İsviçre ve Hollanda'daki futbolseverlerin en fazla bilet alan taraftarlar olduğu kaydedildi.

Berlin'deki final, Münih'teki açılış ve Münih ile Dortmund'daki yarı finallerin en yoğun talep gören karşılaşmalar olduğu bildirildi.