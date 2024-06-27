Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada F Grubu mücadelesi, Gürcistan-Portekiz ve Çekya-Türkiye maçlarıyla sona erdi.

Gelsenkirchen'deki müsabakada, 1 puanla son sırada bulunan Gürcistan, 2 maç sonunda 6 puanla gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Portekiz'i 2-0 yendi.

Grupta 3 puanla ikinci sırada bulunan A Milli Takım ise Hamburg'da oynanan maçta bir puanlı Çekya'yı 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Portekiz lider ve Türkiye ikinci olarak adlarını son 16 turuna yazdırdı. En iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan da son 16 turu bileti aldı.

Çekya-Türkiye maçına bakış Çekya-Türkiye maçına bakış

Çekya ise turnuvaya veda etti.

Gürcistan, İspanya'nın rakibi oldu

F Grubu'nu 3. tamamlayarak en iyi üçüncüler arasına giren Gürcistan, son 16 turunda İspanya ile eşleşti.

İspanya, B Grubu'nu 9 puanla lider tamamlamıştı.

Portekiz'e Slovenya geldi

F Grubu lideri Portekiz, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

Slovenya, C Grubu'nu 3. sırada tamamlamıştı.

Puan durumu

F Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
Portekiz 3 2 0 1 5 3 2 6
Türkiye 3 2 0 1 5 5 0 6
Gürcistan 3 1 1 1 4 4 0 4
Çekya 3 0 1 2 3 5 -2 1
Kaynak: AA