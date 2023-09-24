İSTANBUL- Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 2022-2023 Evliya Çelebi kültür sanat sezonunun kapanış etkinliğinde "Meydan Musiki Topluluğu" İstanbullularla buluştu.

Konserde, Evliya Çelebi'nin "Seyahatname" adlı eserinde geçen türküler, ilahiler ve mehter formları seslendirildi.

Yapay zeka sergisi sanatseverlerle buluştu

Programda yapay zeka desteğiyle Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'ndeki esnaf zümrelerinden esinlenerek tasarlanan 34 eser de meraklıların ilgisine sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, "Sezonumuza adını veren Evliya Çelebi'nin eserinde geçen esnafları yapay zeka ile canlandırabilir miyiz diye düşündük ve Gökhan bey kısa zamanda çok büyük emek harcadı." ifadesini kullandı.

Evliya Çelebi'nin Gözünden İstanbul Esnafı adlı serginin görsel sanat yönetmeni Gökhan Genç, "İstanbul'la ilgili esnafların durumunu resmetmeye, Evliya Çelebi'nin gözünden 17. yüzyıldaki fotoğrafları betimlemeye çalıştık. Bakırcılardan yelkencilere, lağım kazıcılarından çömlekçilere kadar 34 farklı eserle esnafların tablosunu resmettik. Çalışma, özgün ve ilk defa yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

"Fotoğraf, geçmişi geleceğe taşır"

Ayrıca "Evliya Çelebi'nin İzinde" gezi ve fotoğraf yarışmasının ödülleri de sahiplerini buldu. Ödül töreninin ardından yarışmaya katılan fotoğraflardan hazırlanan sergi sanatseverlerle buluştu ve çekilişle 30 kişiye Kapadokya turu hediye edildi.

Fotoğraf yarışmasının jürisinde yer alan fotoğrafçı İbrahim Zaman da programa katılmaktan büyük heyecan duyduğunu belirterek, "Kültür demek, ışık demek. Kültürün içinde her türlü sanat var. Fotoğraf da diğer sanatlara göre daha zengin. Ben dedemi fotoğraftan tanıdım. Bu bile aydınlanmamıza, geçmişimizi geleceğe taşımamıza fırsat veriyor." ifadelerini kullandı.

Gezi yazısı yarışması jüri üyelerinden Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, yarışmada derecelendirme yapmanın bir hayli zor olduğunu vurgulayarak, "Birbirinden değerli çok sayıda eser vardı. Usul olarak jüri üyeleri birbirinden habersiz olarak metinleri okudu, yorumladı. Yarışmaya katılanların yazmaya devam etmesi lazım. Yazı seyahatine devam etmesi lazım. Yazmak, devam etmeyi gerektiren bir yoldur. Zevkli ve çileli bir yoldur. Bu yüzden bütün katılımcıları tebrik ediyorum" değerlendirmesini yaptı.

Evliya Çelebi'nin İzinde Gezi Yazısı Yarışması'nda birinciliği elde eden Fahri Akyürür, bir felsefe öğretmeni olarak şiir ve öyküyle de ilgilendiğini aynı zamanda gezi yazıları kaleme aldığını dile getirdi.

Çok kapsamlı güzel, incelikli bir yarışma olduğunu kaydeden Akyürür, "Birinci olduğum için çok sevinçliyim. Bu ödül benim ilk birinciliğim. İlk ödülümü burada aldım, inşallah devamı da gelir." dedi.

Evliya Çelebi'nin İzinde Fotoğraf Yarışması birincisi Ali İhsan Öztürk ise "Yaklaşık 40 yıldır foto muhabirliği yapıyorum. 'Evliya Çelebi'nin İzinde' fotoğraf yarışmasına Ahlat Selçuklu Mezarlığı'nda çektiğim bir fotoğrafla katıldım." ifadesini kullandı.