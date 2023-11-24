Haber: Damla Oya Erman

Türkiye saati ile 23 Kasım gününe denk gelen bu özel gün, astronotlara dinlenme ve lezzetli bir Şükran Günü ziyafeti keyfi sunacak. Menüde hindiden ördeğe, bıldırcına, deniz ürünlerinden mısır ve kızılcık sosuna kadar çeşitli lezzetler bulunacak.

Expedition 70 mürettebatı, Şükran Günü öncesinde NASA aracılığıyla paylaştıkları bir video mesajında, dünyadaki herkese iyi dileklerde bulundu. Komutan Andreas Mogensen, "Uzayda birlikte Şükran Günü kutlayacağız, ancak düşüncelerimiz evdeki ailemizle ve dünyadaki diğer Şükran Günü kutlayan herkesle" dedi. Jasmin Moghbeli ise, "Bu yıl UI'da Şükran Günü kutlamaları sırasında birçok şey için minnettarız, bunlardan biri de güzel ev gezegenimiz Dünya'ya bakış açımız" şeklinde konuştu.

Astronotlar, özel bir Şükran Günü menüsünden çikolata, kabak baharatlı kapuçino, pirinç kek, kızılcık-elma tatlısı ve mochi gibi lezzetlerle de ayrı bir keyif alacaklar. O'Hara, "Şükran Günü'nü farklı şekillerde kutlayan herkesi tanımak isteriz. Bu minnettarlık zamanı olmanın yanı sıra, tarihimize bir göz atma ve Şükran Günü'nde eve gidemeyen veya Şükran Günü yemeği yiyemeyenleri hatırlama fırsatıdır" diye ekledi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirilen bu özel gün, astronotların aileleri ve dünyadaki diğer kutlamalarla birlikte düşünülecek. Expedition 70 mürettebatı, ilkbahar 2024'te Dünya'ya dönene kadar bir sonraki Şükran Günü'nü evde geçirecek.