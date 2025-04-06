İlk yarı

15. dakikada Ampem'in pasıyla topla buluşan Emre Mor'un ceza sahası içerisinden vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

16. dakikada Boutobba'nın kullandığı köşe atışında arka direkte yükselen Cemali Sertel topu altıpasa gönderdi. Bu bölgedeki Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü. Savunma topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Eyüpspor öne geçti. Hatayspor'un kendi ceza sahası önünden, sol taraftan kullandığı serbest atışta Massanga, meşin yuvarlağı kaleci Bekaj'a çıkardı. Bekaj'ın pasıyla tekrar topla buluşan Massanga'nın pas vermek istediği meşin yuvarlak, Görkem Sağlam'a çarparak Thiam'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1.

39. dakikada Hatayspor, Bamgboye'nin ceza sahası dışında sol çaprazda düşürülmesiyle serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Görkem Sağlam'ın vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

43. dakikada Ampem'in pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Emre Mor'un sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Eyüpspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

49. dakikada Emre Mor'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emre Akbaba'nın vuruşunda, kaleci Bekaj ayaklarıyla meşin yuvarlağı önledi.

53. dakikada Ampem'in pasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Umut Meraş'ın sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

79. dakikada Görkem Sağlam'ın ortasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Strandberg'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

81. dakikada Boutobba'nın sağ kanattan ortasına iyi yükselen Aboubakar'ın kafa vuruşunda, kaleci Berke Özer topu çeldi. Altıpas içerisine düşen meşin yuvarlağı Robin Yalçın uzaklaştırdı.

90. dakikada Hatayspor, ceza sahası dışından sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Rui Pedro'nun yerden vuruşunda, Berke Özer meşin yuvarlağı son anda önledi.

Karşılaşmayı Eyüpspor 1-0 kazandı.

ikas Eyüpspor cephesi

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yenen ikas Eyüpspor'da teknik sorumlu Kerem Yavaş, "Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik." dedi.

Yavaş, Mersin Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Hatayspor camiasının kendilerini çok iyi karşıladığını söyledi.

Hatayspor'un yaşadığı sıkıntılara rağmen pes etmediğini dile getiren Yavaş, maçın son 10 dakikasına kadar kontrolün kendilerinde olduğunu kaydetti.

"Bizim için çok önemli 3 puandı"

Oyunun ritminin ve yönünün kendilerinin istediği gibi olduğunu vurgulayan Yavaş, şöyle konuştu:

"Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesini daha iyi değerlendirebilirdik. Skoru artırabilseydik bizim için daha rahat geçebilirdi. Diğer taraftan baktığımızda bu tip maçların klasiğidir, bu kadar pozisyona girip atamadıktan sonra da skoru koruyamayabilirsiniz. Bunu da başardı oyuncularımız. Bizim için çok önemli 3 puandı."

Yavaş, sezona ligde kalma hedefiyle başladıklarını belirterek, bu hedefe erkenden ulaştıklarını ve süreç içerisinde yeni hedef belirleme ihtiyacının doğduğunu aktardı.

Yeni hedefi ilk 5 olarak belirlediklerine dikkati çeken Kerem Yavaş, şunları kaydetti:

"Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ilk dörde girerse, beşincinin de Avrupa'ya gideceği sezonu oynuyoruz. Hedefimiz bu. Kazandığımız için mutluyuz. Önümüzde Adana Demirspor maçı var. Onlar da genç ve potansiyelli bir ekip. Bulundukları pozisyonu hak etmeyen bir oyunu sahada sergiliyorlar. Ciddi bir rakip olduklarını düşünüyoruz. O maçtan da alacağımız 3 puan bizi sezon sonuna kadar en azından ilk 5 için mücadele edecek duruma getirecektir. Hedefimiz bu. Çok mutluyuz."