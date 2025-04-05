Mersin Stadı'ndaki maç, saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. Pakkan'ın yardımcılıklarını Murat Temel ve Abdullah Uğur Sarı yapacak.
Ligde çıktığı 28 müsabakada 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan ikas Eyüpspor, topladığı 44 puanla beşinci sırada.
Hatayspor ise ligde çıktığı 27 maçta topladığı 19 puanla 18. sırada yer alıyor.
Eyüpspor, ligin ilk yarısında konuk ettiği rakibini 2-0 yenmişti.
5 oyuncu kart sınırında
Eyüpspor'da Atakaş Hatayspor müsabakası öncesinde 5 futbolcu kart sınırında.
Mame Thiam, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Emre Akbaba ve Halil Akbunar, yarın oynanacak maçta kart görmeleri durumunda 31. haftadaki Adana Demirspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.