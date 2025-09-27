Eyüpsultan, "Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali" ile renkli, coşkulu ve barış dolu anlara ev sahipliği yaptı. Bulgaristan, Ukrayna, Yunanistan ve Türkiye'den yaklaşık 200 dansçı, geleneksel ritimleri ve rengarenk kıyafetleriyle izleyenlere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattı.

Festival öncesinde, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen'in ev sahipliğinde, Manzaram Eyüpsultan tesislerinde ülke temsilcileri için bir hoş geldin yemeği düzenlendi. Yemeğe; Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdüresi Sema İnci, Anadolu Rüyası Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz, Uluslararası Ekipler Koordinatörü Dragana Mirkovic de katılarak misafirleri ağırladı.

"Sanatın Evrensel Diliyle Barışa Katkı Sunuyoruz"

Açılış konuşmasını yapan Başkan Yardımcısı Özgür Nemutlu, "Hem toplumsal birlik ve beraberliğimize katkı sunuyor hem de dans ve müzikle dünya barışına destek olmaya çalışıyoruz. Bu güzel günde, sanatın ve dansın evrensel diliyle barışa ve kardeşliğe katkı vermiş olmayı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Gürbüz: "Amacımız, Köklerimizle Evrenseli Buluşturmak"

Forte Akademi Kurucusu ve Genel Sanat Yönetmeni Okan Gürbüz ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Bizler için Anadolu Rüyası, sadece bir gösteri projesi değil, aynı zamanda bir sevda, bir kültür yolculuğudur. Bu festivaldeki en büyük amacımız, her bir dansçımızın yüreğinde taşıdığı o yöresel ruhu, sahnenin evrensel dilinde buluşturmaktı. Bugün burada, komşu ülkelerimizin renkleriyle bezenmiş bu tablo, aslında bizim en saf, en gerçek hikayemizdir. Dans, sözün bittiği yerde başlayan bir diyalogdur ve biz bu diyaloğu en güzel şekilde sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Emeği geçen herkese ve bu rüyayı bizimle paylaşan siz değerli misafirlerimize yürekten teşekkür ederim."

Festivalde, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan ve Ukrayna'dan toplam 6 grubun yaklaşık 200 dansçıyla izleyicilere unutulmaz bir kültür şöleni yaşattığını da sözlerine ekledi.

“Komşu Ülkelerin Kültürel Birliğini Göstereceğiz"

Uluslararası Ekipler Koordinatörü Dragana Mirkovic ise, "Kasım ayından beri yürüttüğümüz çalışmaların meyvesini alıyoruz. En iyi ekiplerimizle buradayız. Birbirine yakın komşu ülkelerin kültürel birleşimini ve aslında herkesin aynı olduğunu göstereceğiz" dedi.

“Eyüpsultan’da Kültür ve Sanat Seferberliğimiz Devam Edecek”

Festivale ev sahipliği yaparak kusursuz bir organizasyona imza atan Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü adına Kültür Müdüresi Sema İnci, görüş ve duygularını şu sözlerle paylaştı. “Eyüpsultan, kültürel zenginlikleri ve tarihi dokusu ile her dönemde gözbebeği olmuştur. Aslında tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan kentimizde bugün ortaya koyduğumuz uluslararası etkinlik ile bu birleştirici ve misafirperver duruşumuzu tekrar gözler önüne serdik. Eyüpsultan Kültür İşleri Müdürlüğü olarak Başkanımız Sn. Dr. Mithat Bülent Özmen’in vizyonu ve bu alana verdiği önem ile çok daha kıymetli işlere imza atacağız.”

Renkli Yürüyüşle Coşkulu Final

Etkinlik, gösterilerin ardından düzenlenen renkli bir yürüyüşle son buldu. Fahri Korutürk Caddesi'nden başlayan kortej, Eyüpsultan Meydanı ve Cülus Yolu'ndan geçerek Galeri Eyüpsultan'a ulaştı. Dansçıların geleneksel kıyafetleriyle yaptığı bu neşeli yürüyüş, festivali izleyen vatandaşların da büyük beğenisini topladı. Festival, kültürlerin dans ve müzik yoluyla kaynaştığı, dostluk ve barış mesajlarının yükseldiği bir şölene dönüştü.

