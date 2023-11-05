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Yarın TSİ 20.00'de başlayacak Brezilya Grand Prix 'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Bitiş çizgisini liderden 4.287 saniye sonra geçen Lando Norris (Mclaren) 2'nci, 13.617 saniye geriden gelen Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez ise 3. sırayı aldı.

Üst üste üçüncü dünya şampiyonluğunu bu sezon Katar'da düzenlenen etap sırasında ilan eden Verstappen, ikinci cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada gördü ve 8 puanı hanesine yazdırdı.

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