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Organizasyonda, şampiyon Verstappen'in 15, takım arkadaşı Sergio Perez'in 2, Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın ise 1 yarış galibiyeti bulunuyor. Sezonun 6. ayağı Emilia-Romagna Grand Prix'si, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmişti.

Monakolu sürücünün 0.067 saniye arkasındaki takım arkadaşı Carlos Sainz ikinci, dünya şampiyonluğunu önceden garantileyen Red Bull sürücüsü Max Verstappen ise liderin 0.097 saniye gerisinde üçüncülüğü elde etti.

Galatasaray'dan en iyi sezon başlangıcı

Galatasaray'dan en iyi sezon başlangıcı

Başkent Meksiko'daki 4.304 kilometrelik Hermanos Rodriguez Pisti'nde 71 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turlarında, 1:17.166'lık derecesiyle Leclerc, ilk cebin sahibi oldu.

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