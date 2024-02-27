Haber: Damla Oya Erman

Geçen Kasım ayında Güney Teksas'taki Starbase tesisi üzerinden fırlatılan bu test görevi, patlamayla sonuçlandı. Aslında iki patlama oldu: Starship'in her iki aşaması da, sırasıyla fırlatmadan yaklaşık 3,5 dakika ve sekiz dakika sonra yeryüzünün yükseklerinde patladı.

O zamandan beri, SpaceX Starship'in üçüncü uçuşu için hazırlıklara devam ediyor. Ancak FAA tarafından yapılan açıklama, bu haberi hemen bir fırlatma izni olarak değerlendirmememiz gerektiğini vurguladı.

FAA yetkilileri, bugün yaptıkları açıklamada, "Sonraki fırlatmadan önce, SpaceX'in tüm düzeltici önlemleri uygulaması ve FAA'dan tüm güvenlik, çevresel ve diğer ilgili düzenleyici gereksinimleri ele alan bir lisans değişikliği alması gerekmektedir" dedi.

Soruşturma, SpaceX tarafından yürütüldü ve FAA tarafından kabul edilen 17 düzeltici önlem belirlendi. Bunlardan yedisi, Starship'in ilk aşaması olan Super Heavy olarak bilinen dev roketin bazı donanım yeniden tasarımlarını ve kontrol sistem modellemelerini içeriyordu. Diğer 10 düzeltici önlem ise Starship'in üst aşaması için geçerliydi.

Paslanmaz çelik Starship, bugüne kadar yapılmış en büyük ve en güçlü roket olarak biliniyor. Şirket, bu tamamen yeniden kullanılabilir aracı, insanlığın Ay ve Mars'a yerleşmesi için kullanmayı ve çeşitli cesur keşifler yapmayı hedefliyor.

İlk Starship uçuşu Nisan 2023'te gerçekleşti ve o zamandan beri SpaceX, aracın performansını ve güvenliğini artırmak için yoğun çalışmalar yürütüyor.